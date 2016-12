Die wilden Kerle

Hat die Demokratie ein Männerproblem? Der Vormarsch der Populisten zeigt: Vor allem Männer müssten lernen, anders mit Bedrohungen umzugehen

Mit Drohgebärden und Demonstration von Stärke hat Donald Trump die Wahlen in den USA gewonnen. Ähnlich agiert die AfD in Deutschland. In den arabischen Ländern reagiert der sogenannte »Islamische Staat« mit Terror auf eine vermeintliche Bedrohung durch den Westen. Und überall stehen Männer in den vordersten Reihen: Hätten in den USA nur Frauen gewählt, dann hätte Hillary Clinton die Wahlen gewonnen. Würden in Deutschland nur Frauen wählen, dann wäre die AfD in vielen Parlamenten nicht vertreten. Haben die demokratischen Kräfte ein Männerproblem? Oder was ist mit den Männern los?

Angst ist das Tabugefühl schlechthin für Jungen