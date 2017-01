Das goldene, blutige Reich Gottes

Was glauben Salafisten? Woher kommt dieser Glaube – und was macht ihn attraktiv? Eine theologische Spurensuche in Europa und Saudi-Arabien

IS-Angehörige vor den Ruinen von Palmyra in Syrien: Wie entsteht dieser abgrundtiefe Hass gegen Andersgläubige? (Foto: pa/Stefan Kopetzky//modifiziert)