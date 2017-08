Kann Ökolandbau die Welt ernähren?

Nein, das ist nicht möglich, sagt der Agrarökonom Matin Qaim. Angesichts des Hungers in der Welt müssen die Ernteerträge deutlich gesteigert werden. Das kannmit dem Ökolandbau aber nicht gelingen. Ein Beitrag aus der Debatten-Reihe von Publik-Forum »Streitfragen zur Zukunft«

Die Ertragslücke bedeutet, dass im Ökolandbau mehr Fläche benötigt wird, um die gleiche Menge an Nahrung zu produzieren. Um die steigende Nachfrage zu befriedigen, müssten also mehr Wälder abgeholzt und Naturräume in Agrarflächen umgewandelt werden. Das würde zusätzliche Klimaeffekte und einen weiteren Verlust an Biodiversität nach sich ziehen. ...

Matin Qaim

»Streitfragen zur Zukunft«

, geboren 1969, ist Professor für Agrarökonomie an der Universität Göttingen und Leiter des Lehrstuhls für Welternährungswirtschaft.