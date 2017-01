Macht uns das Internet schlechter?

Ich werde gesehen, also bin ich: Für viele Menschen sind die sozialen Medien unverzichtbar. (Illustration: iStock by Getty/Derrrek)

Ständig zücken wir unser Smartphone, um ja nicht die neueste SMS zu verpassen oder eine WhatsApp-Nachricht, die umgehend beantwortet wird. Unaufhörlich sind wir am Twittern, Chatten, Mailen, Bloggen, Hashtaggen, Googeln und Downloaden. Wir posten und posen, was das Zeug hält. Wir stellen Selfies ins Netz oder verschicken sie über soziale Medien. Wir füllen unsere Facebook-Seiten oder nutzen die Bildtechniken von Instagram.

Warum tun wir das alles? Aus narzisstischen Motiven, behaupten die Zeitgeistkritiker von links bis rechts. Weil Aufmerksamkeitssucht und Kommunikationsgier uns dazu treiben. Weil wir von Internetkonzernen manipuliert werden und medienabhängig geworden sind.

Wir tun das, so meine Gegenrede, weil Menschen ihrer Natur nach voneinander abhängig sind, miteinander kommunizieren und sich untereinander austauschen wollen, von anderen Menschen Rückmeldungen erhoffen auf das, was sie machen, sagen, denken oder fühlen. Und auf ihrer Suche nach Feedback hat sich das Internet als ein leicht zugängliches, einfach zu nutzendes und universell verfügbares Resonanzsystem erwiesen.

Im digitalen Zeitalter scheint das Seelenleben vom Wunsch nach zwischenmenschlicher Kommunikation bestimmt, von einer Sehnsucht nach Spiegelung und Echo, vom Verlangen danach, von anderen Menschen gesehen und gehört zu werden. Die Suche nach Resonanz kann allerdings an einem zwischenmenschlichen Grundbedürfnis andocken, das am Beginn jeder seelischen Entwicklung steht, wie uns die Kleinkindforschung lehrt. Mit all seinen Sinnen verlangt bereits der Säugling nach Reaktionen seiner Bezugspersonen auf seine eigenen Lebensäußerungen. Er tut das so lange, bis er müde wird und sich in den Schlaf, den Traum oder die eigene Fantasiewelt zurückzieht. Aber selbst dann – falls seine Umwelt gut genug ist – fühlt er sich nicht einsam, sondern gehalten, in einem Zustand des »Alleineseins in Gegenwart eines Anderen«, wie es der Psychoanalytiker und Kinderarzt Donald Winnicott einmal ausgedrückt hat. Diese Seelenverfassung unterscheidet sich von der Einsamkeit dadurch, dass man sich von der umgebenden Welt nicht verlassen, sondern in ihr aufgehoben und in sie eingebettet fühlt.

Weit über Kindheit, Pubertät und Adoleszenz hinaus bleibt der unbewusste Niederschlag solcher frühkindlichen Resonanzerfahrungen im Seelenleben des Einzelnen wirksam. Von Geburt an begleitet er den Prozess der persönlichen wie sozialen Identitätsbildung. Das ganze Leben lang, bis ins hohe Alter, bleiben Menschen darauf angewiesen, um ein Gefühl der Sicherheit und Zugehörigkeit zu entwickeln, das eigene Selbstgefühl zu regulieren und letztlich zu erfahren, wer sie sind. Die Attraktivität der interaktiven Medien besteht unter anderem darin, dass sie solche Spiegel- und Echoerfahrungen wiederbeleben, die im impliziten Gedächtnis aufbewahrt werden und Identität stiften: Ich werde gesehen, also bin ich!

Dass die Bewohner der digitalen Moderne mehr Angst davor haben, übersehen als überwacht zu werden, lässt die intellektuellen Kritiker des Zeitgeistes verzweifeln; sie fürchten um ihre öffentliche Deutungsmacht, wo heutzutage Hinz und Kunz sich zu Wort melden und ins Bild setzen dürfen.

Werft eure Handys weg! Kappt eure Internetzugänge! Steigt aus den sozialen Netzwerken aus! In der Selbstgerechtigkeit solcher Parolen geht unter, dass die Kritiker ihrerseits einem längst kritisch gewordenen Zeitgeist folgen, wenn sie vor einem »digitalen Totalitarismus« warnen, den strategischen Rückzug aus der Technokultur fordern und der Internetgeneration digitale Enthaltsamkeit predigen.

»Big Data« heißt das Codewort für jene angebliche Weltverschwörung aus Geheimdiensten und Internetkonzernen, die als informationskapitalistische »Datenkrake« mit entsprechenden Karikaturen das klassisch-antisemitische, nun antikapitalistisch wie antiamerikanisch aufgeladene Klischee vom geldgierigen, hinterhältigen und bösartigen Juden erkennen lässt – angesichts der Tatsache, dass viele der genialen Internetpioniere wie beispielsweise Larry Page (Google) oder Mark Zuckerberg (Facebook) amerikanisch-jüdischer Herkunft sind. Darauf hinzuweisen bedeutet keineswegs, die Gefahren aus der virtuellen Welt zu verharmlosen. Zweifellos ist ernst zu nehmen, was sich in den Schattenbereichen des Internets an besorgniserregenden und verabscheuungswürdigen Entwicklungen zeigt. Offenkundig sind Internetnutzer, die sich gewohnheitsmäßig Gewaltvideos und Pornografieseiten anschauen, auf pädophilen Tauschbörsen bewegen oder an digitalen Hasstiraden beteiligen, keine angenehmen Zeitgenossen.

Den professionellen Umgang mit den neuen Medien haben sich längst auch Online-Betrüger, kriminelle Schlepperbanden, Menschen- und Organhändler, rassistische und rechts- oder linksradikale Netzwerke angeeignet. Und medial inszenieren sich nicht zuletzt Amokläufer, Dschihadisten und andere »Krieger des Guten«, die ebenfalls auf der Suche nach Resonanz sind, wenn sie für ihr Morden im Rampenlicht öffentliche Aufmerksamkeit beanspruchen und makabre Berühmtheit erlangen.

Die sozialen Netzwerke für alle Übel der modernen Lebenswelt verantwortlich zu machen lenkt jedoch davon ab, dass es stets Menschen sind, die hier unterwegs sind: Individuen mit entgleisten Biografien und schwer gestörten Persönlichkeiten, organisierte Gruppen mit paranoid verzerrten Weltbildern, totalitäre Regierungen mit Herrschaftsabsichten oder sogenannte identitäre Bewegungen, die die neuen Medien für ihre Kriegserklärung an die struppige Moderne einsetzen.

Allerdings nutzen das Internet auch diejenigen, die wie in Syrien oder im Irak vor dem Grauen des Bürgerkriegs oder wie im gesamten Nahen Osten vor den Barbaren des »Islamischen Staates« fliehen. Die, wie in China, Russland oder der Türkei, als Blogger politischen Widerstand gegen Unterdrückung leisten. Die, wie die Polizei in demokratischen Rechtsstaaten, mit computergestützten Informationssystemen Kapitalverbrechen verfolgen oder auch Terrorprävention betreiben.

In ihrem universellen Netzwerkcharakter ist die Computertechnologie an sich weder gut noch böse. Aus psychoanalytischer Sicht lässt sich die Projektion des Bösen auf die neuen Medien als eine Art von kollektivem Abwehrmechanismus verstehen: Um den Blick von den schwer erträglichen zwischenmenschlichen Abgründen abwenden zu können, wird das Internet selbst zum Abgrund erklärt.

Kein Wunder, dass dem technologiekritischen Ressentiment all das Neue entgeht, das vor jedem Urteil zunächst verstanden werden will. Was aber ist neu an der modernen Lebenswelt, abgesehen von den Vorzügen intelligenter Kommunikationstechnologien, die von immer mehr Menschen genutzt werden, weil sie den persönlichen und beruflichen Alltag erleichtern, bei der Gestaltung des Soziallebens helfen, den eigenen Wissenshorizont erweitern und für die alltagspraktische Lebensgestaltung weitere nützliche Funktionen erfüllen?

Wie auf jeder Entwicklungsstufe der Moderne verändert sich auch in der digitalen Moderne das Seelenleben ihrer Bewohner. Drei solcher mentalen Veränderungen zeichnen sich ab: Erstens sind die sozialen Netzwerke, wie empirische Studien gegen das gängige Vorurteil zeigen, kein virtueller Ersatz für reale Beziehungen, sondern in aller Regel zum Bestandteil des sozialen Beziehungsgeflechts geworden.

Zweitens öffnen sich die Reservate des medialen Narzissmus, einst den Schönen, Reichen und Wichtigen vorbehalten, im Zeitalter der interaktiven Massenmedien auch für die Underdogs zum Zwecke von Selbstdarstellung und Resonanzsuche.

Und drittens entsteht im Zuge eines mentalen Strukturwandels ein flexibler, offener, kommunikativer Sozialcharakter, ein moderner Persönlichkeitstyp im Sinne eines »exzentrischen Selbst«, das dazu neigt, stärker aus sich herauszugehen, als das früher der Fall war, und anderen zu zeigen, was alles in ihm steckt.

Dass ältere Menschen sich von solchen Veränderungen beunruhigt fühlen, gehört freilich zum Generationenkonflikt dazu. – Wenn nichts Neues mehr auf die Welt käme, bliebe nur Wiederholung und Stillstand.