Klimawandel und unser Essen

In welchem Zusammenhang unser Lebensstil und unsere Essgewohnheiten mit der Erdüberhitzung stehen, beschreiben Wilfried Bommert und Marianne Landzettel in ihrem Buch »Verbrannte Mandeln«. Esther Gonstalla informiert eindrucksvoll in »Das Ozeanbuch« über die Bedrohung der Meere. Die Bücher des Monats, empfohlen von Norbert Copray

Beim Nahrungsangebot und bei den Mahlzeiten wird der Klimawandel auf unseren Tellern konkret. Wir werden ihn sehen, schmecken und teuer im Geldbeutel spüren. Dass extreme Wetterlagen ein Dauerthema der Menschheit werden, wurde schon Anfang der 1970er-Jahre vorausgesagt. Warum und wie der Klimawandel jetzt unsere Teller erreicht, schildern der Agrarwissenschaftler, Umweltjournalist und Mitbegründer des Instituts für Welternährung Wilfried Bommert und die internationale Fachjournalistin Marianne Landzettel in ihrem Buch »Verbrannte Mandeln«.

Mit ihren gleichermaßen spannenden und informativen Reportagen aus Brasilien, Kalifornien, Iowa, Oregon, Ägypten, Indien, Italien, Spanien und Deutschland führen sie uns die Folgen des Klimawandels eindringlich vor Augen. So können wir verstehen, wie global unser Essen ist, selbst wenn es regional erzeugt wird.

Kalifornien steht zum Beispiel für achtzig Prozent der Mandelernte weltweit. Die Landwirte müssen dafür extrem viel Wasser einsetzen, doch dieses steht nicht mehr zur Verfügung. Wasser ist weltweit inzwischen mal zu viel auf einmal, mal zu wenig, mal gar nicht mehr, mal zur falschen Zeit vorhanden. Die gewohnten Bewirtschaftungszyklen sind oft gestört und manchmal zerstört. Unkräuter und Insekten dringen durch die Wärmeentwicklung in den Norden vor, wo sie große Schäden anrichten. Die Kirschessigfliege setzt den Wein- und Obstkulturen dramatisch zu. Die Olivenfruchtfliege mindert oder verdirbt die Ernte in Mittelitalien. Die Liste ähnlicher Bedrohungen wird länger. Kaffee, Tee und Schokolade werden zu Luxusprodukten.

»Das Ozeanbuch« ist eine Klasse für sich

Viele Bauern, Agrarkonzerne und Politiker setzen auf technische Lösungen: mehr Chemie, mehr Gentechnik, mehr industriell-digitale Maschinerie. Das wird viele Probleme nicht lösen. Vor allem nicht das Wasser-, Hitze- und Versauerungsproblem der Meere. In Europa dezimiert der Klimawandel bereits die Bestände von Austern und Miesmuscheln. Er treibt durch die zunehmende Wärme die Keimentwicklung voran, welche die Meerestiere bedroht. So verschieben sich die Wohlfühlkorridore für Fische. Und wie wird es am Grunde des Meeres aussehen, wenn die Versauerung weiter steigt?

Das»Ozeanbuch« der Infografikerin und Buchgestalterin Esther Gonstalla zur Bedrohung der Meere ist eine Klasse für sich. Da bleibt kaum eine Frage zum Klimawandel, zum Verlust der biologischen Vielfalt, zur Überfischung, zur industriellen Ausbeutung und Verschmutzung offen. All dies wird in eindrucksvollen Grafiken verdeutlicht. Es liegt an uns, die nachhaltige Land- und Fischwirtschaft durch unseren Einkauf profitabel zu machen, für Blüten in Gärten, Parks und am Feldrand zu sorgen, Fleisch aus Massentierhaltung zu meiden. Bommert und Landzettel zeigen in ihren Reportagen auch einige alternative Ansätze und Praktiken, die Hoffnung machen und sich gegen die Ignoranz gegenüber den Folgen des Klimawandels stemmen.