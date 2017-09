Den Islam verstehen

Hetze gegen den Islam und gegen Muslime ist bei manchen zur Dauerbeschäftigung geworden. So wie auf der anderen Seite etliche, die sich Muslime nennen, aus dem Islam eine todbringende Ideologie machen und gemacht haben. Schon allein, weil sich vier Millionen Menschen in Deutschland zum Islam bekennen, auch wenn sie nicht alle Riten praktizieren, ist er inzwischen Teil der deutschen Kultur, zudem Dauerthema in der Öffentlichkeit. Doch nur wenige Menschen bringen Interesse und Zeit auf, sich systematisch mit dem Islam zu beschäftigen. Da kommt das Taschenbuch »Koran erklärt« gerade recht.

Es dokumentiert die gleichnamige Sendereihe im Deutschlandfunk von März 2015 bis Dezember 2016. Der Herausgeber ist der Ethnologe, Journalist und Rundfunkmanager Willi Steul, von 2009 bis zum Ruhestand 2017 Intendant des Deutschlandradios. Steul hat unter anderem katholische Theologie und Geschichte in Oxford, Paris, Frankfurt am Main und Kabul studiert, ethnologische Feldforschungen in Afghanistan durchgeführt und war in der Außenstelle Kabul des Südasien-Instituts der Universität Heidelberg tätig. Er hat eine fundierte Wahrnehmung der islamischen Welt und steht seit vielen Jahren im Austausch mit einem befreundeten Islamwissenschaftler und gläubigen Muslim. Dieser regte die Sendereihe an. So wurde ein Projekt realisiert, das auch bei Muslimen für positive Reaktionen sorgte. Es handelt sich nicht um muslimische Verkündigung, betont Steul, sondern um Beiträge in eigenständiger journalistischer Verantwortung.

Differenzierte Deutungen des Korans

Das vorliegende Buch beinhaltet über achtzig kurze Texte von 51 islamischen Theologen und Islamwissenschaftlern aus acht Ländern, meist über einzelne Koranverse. Sehr gut verständlich, kurzweilig, solide, auf der Höhe der Zeit. Die zufällig erscheinende Abfolge der gewählten Verse und die auf Schlüsselstellen konzentrierte Auslegung hat den Vorteil, dass man durch das Buch springen kann; dass man immer wieder etwas Zeit findet, um ein Stück zu lesen und zu bedenken; dass man überrascht wird von der Vielzahl der Sichtweisen.

Gleichwohl sind die Stücke systematisch angelegten Kapiteln zugeordnet: das Selbstverständnis des Korans, die Eigenschaften Gottes, die Frau, Juden und Christen, Gewalt und Krieg und weitere. Die Erklärstücke bieten umsichtige, kenntnisreiche, selbstkritische, kontextuelle und differenzierende Deutungen des Korans und eignen sich gut als Annäherungen.

Das Buch schließt mit drei Hintergrundessays, nämlich einer Übersicht über die Geschichte der Koranauslegungen, einem Überblick über die »Beteiligung des Islams am Rundfunk in Deutschland« und einem kurzen Text zur »Koranexegese zwischen Theologie und Orientalistik« der renommierten Islamwissenschaftlerin Angelika Neuwirth, die die Entwicklung der Sendereihe fachlich begleitet hat.

Die Sendereihe »Koran erklärt« im Deutschlandfunk mit jeweils vierminütigen Beiträgen läuft weiter (freitags um 9.55 Uhr) und kann über deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html und die Mediathek des Deutschlandradios verfolgt werden.