Gnade in gnadenloser Zeit

»Sola gratia« – allein aus Gnade – war ein Leitsatz der Reformation. Warum die traditionelle Lehre von der Gnade politisch gefährlich ist und was US-Präsident Donald Trump damit zu tun hat

»Die Winde der Gnade wehen immerfort.

Wir brauchen nur die Segel zu hissen.«

(Shrî Ramakrishna)

In dem Film »Licht im Winter« von Ingmar Bergman aus dem Jahr 1962 muss Pastor Thomas Erikson an einem nassen Novembersonntag zwei Gottesdienste halten. Die Kamera ruht auf den neun Gesichtern der Abendmahlsgäste und hält den Blick des Pastors fest, wie er von der Erlösung aus der Sünde der Welt predigt und sich kein Wort selber glaubt. Deshalb glaubt ihm auch niemand aus der Gemeinde. »Unsereiner kennt das Gerede«, bemerkt der Küster. Der Fischer Jonas, der dem Pastor in der Sakristei anvertraut, er fürchte sich vor der Atombombe der Chine