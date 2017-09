Glauben Männer anders?

Das schillernde Verältnis von Männern zur Religion. Wo sie nach Sinn suchen und warum Jesus für sie meist kein Vorbild mehr ist. Die Titelgeschichte in der neuen Publik-Forum-Ausgabe

Männer und Religion: Am Beginn der Menschheitsgeschichte eine feste Verbindung mit Machtpotenzial, suchen Männer heute oft erfolglos nach religiösen Vorbildern und einer tragenden Spiritualität. Woran liegt das? (Foto: Everst/istockadobe.com)

Einmal im Jahr fährt Christian für eine Woche auf eine Nordsee-Insel. Allein. Der Endfünfziger möchte Zeit für sich haben. Abschalten in der Natur, beim Spaziergang am Strand. Nachdenken über sich selbst, über sein Leben, über Gott. Oder auch an gar nichts denken. »Da kann ich auftanken«, sagt Christian.

Viele Männer – vor allem aus der Mittelschicht und sozial bessergestellten Kreisen – wollen neue Kraft schöpfen beim Sport, beim Musikmachen mit Freunden, beim Basteln und Werkeln. Vor allem aber in der Natur: beim Mountainbikefahren, bei Kanutouren, beim Klettern oder Wandern. »Gegenwelten« nennen das die Autoren der Studie »Was Männern Sinn gi