Führen heilige Bücher in die Zukunft?

»Nein, das können sie nicht!«, sagt der deutsch-ägyptische Politikwissenschaftler Hamed Abdel-Samad: »Denn sie sind die Projektionen vormoderner Menschen auf Gott. Wir müssen Abschied davon nehmen, ihnen angebliche Pläne für die Menschheit zu entnehmen.« Thesen aus der Publik-Forum-Reihe »Streitfragen zur Zukunft«

Führen uns heilige Bücher in die Zukunft? »Nein!«, sagt der deutsch-ägyptische Politikwissenschaftler Hamed Abdel-Samad (rechts) in der Publik-Forum-Reihe »Streitfragen zur Zukunft«. (Fotos: iStock/Viorika; pa/BREUEL-BILD)

Oft höre ich den Satz: Der Islam braucht einen Martin Luther, um den Weg in die Zukunft zu finden. Ich finde, der Islam braucht keinen Luther, sondern einen Erasmus von Rotterdam und einen Moses Mendelsohn, die eine Bildungsrevolution in ihm herbeiführen. Er braucht eine Coco Chanel, die Muslime vom Korsett der eigenen Tradition befreit. Und er braucht eine Monthy-Python-Gruppe, die ihn durch Satire auflockern könnte. Wer einen neuen Luther brauchen kann, ist das Christentum ...

Wie ist Ihre Meinung zur Zukunft der heiligen Bücher?

Schreiben Sie uns! Uns interessiert Ihre Position!

Direkt unter diesem Artikel.

geboren 1972, ist ein deutsch-ägyptischer Politikwissenschaftler und Autor. Im Mai erscheint das Buch »Ist der Islam noch zu retten? Eine Streitschrift in 95 Thesen«, die er gemeinsam mit dem Theologen Mouhanad Khorchide verfasst hat.In der Publik-Forum-Reihe »Streitfragen zur Zukunft« (#PFDebatte2017) antwortet der Theologe Klaus von Stosch auf Abdel-Samads Thesen. Diese Antwort können Sie in der nächsten Printausgabe von Publik-Forum lesen. Bisher erschienene Streitfragen: »Macht uns das Internet zu schlechteren Menschen?« und »Müssen wir den Kapitalismus überwinden?«Können Thora, Bibel, Koran und Co. der Welt standhalten? Haben sie den Menschen noch etwas zu sagen? Oder gehören sie ins Bücherregal, um dort zu verstauben?Wir veröffentlichen Ihre Zuschrift gern auch in Publik-Forum.