Die Offenbarung der Zeitlupe

Weckrufe zum Geheimnis von Leben und Tod: Der Videokünstler Bill Viola schöpft seine Bilder aus mystischen Traditionen

Schon bevor man die große Halle betritt, hört man lautes Rauschen. Drinnen ist es finster und leer. Auf einem Teppich haben sich Besucher niedergelassen. Ihre Gesichter leuchten im Schein einer monumentalen Leinwand. Darauf sieht man einen regungslosen Körper auf einer Betonplatte liegen. So stellt man sich Jesus im Grab vor. Oder Lazarus. Jeden Toten. Langsam lösen sich von dem weiß gekleideten Körper einzelne Wassertropfen und steigen nach oben. Es werden mehr und mehr, ein umgekehrter Wasserfall in Zeitlupe, der Körper windet sich, eine unsichtbare Kraft zieht ihn mit all dem Wasser unaufhaltsam nach oben, ätherisches Licht umhüllt ihn, er ist kaum noch zu unterschei