Die Mach-mal-Frau

Als Lea Ackermann mit 23 Jahren in den Orden eintritt, sind die Eltern entsetzt. In Afrika sieht sie das Elend der Prostituierten. Da weiß sie, dass sie handeln muss. Nun wird die Gründerin der Hilfsorganisation Solwodi achtzig Jahre alt

Nein, eine widerständige, linke Kirchenkämpferin ist sie nicht, die Ordensfrau Lea Ackermann, Gründerin und Leiterin der Organisation Solwodi (Solidarity with Women in Distress, Solidarität mit Frauen in Not), die am 2. Februar ihren achtzigsten Geburtstag feiert. Der Bischof von Trier wird ihr zu Ehren die Geburtstagsmesse zelebrieren, und auch in ihrer Arbeit auf internationaler Ebene versteht sie sich gut mit Kirchenvertretern auf allen Ebenen der Hierarchie. Zwar nimmt sie ihrer Kirche übel, dass sie Frauen nicht zum Priesteramt zulässt, aber sie fühlt sich nicht persönlich betroffen. Es ist ganz allgemein die Ungerechtigkeit, die sie ärgert.

Ihr Eintritt ins Kloster überr