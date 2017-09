Wenn es nicht mehr zum Leben reicht

Was bedeutet es, in Deutschland arm zu sein? Ein Tag mit der Sozialarbeiterin Renate Stark. Sie berät bei der Berliner Caritas Menschen in Not

Versteckte Armut: Man sieht es den Menschen oft nicht an, wie schwer es für sie ist, über die Runden zu kommen (Foto: istockphoto/Sturti)