Wem geben Sie Ihre Stimme?

Am 24. September ist Bundestagswahl. Zahlreichen Persönlichkeiten haben wir drei Fragen zur Wahl gestellt. Heute antworten der Sozialethiker Friedhelm Hengsbach, die Rabbinerin Elisa Klapheck und der Publizist Franz Alt

Friedhelm Hengsbach (links), Elisa Klapheck und Franz Alt: Wem geben sie ihre Stimme? (Fotos: pa/dpa/Horst Galuschka; pa/dpa/Marius Becker; pa/dpa/Uli Deck)

Friedhelm Hengsbach: »Schluss mit der großen Koalition« Publik-Forum.de: Herr Hengsbach, wie wichtig ist Ihnen die Bundestagswahl? Drei Fragen zur Bundestagswahl 17.09.2017 Wem geben Sie Ihre Stimme?

16.09.2017 Wem geben Sie Ihre Stimme?

15.09.2017 Wem geben Sie Ihre Stimme?

13.09.2017 Wem geben Sie Ihre Stimme? Friedhelm Hengsbach: Sehr wichtig, damit die große Koalition beendet wird. Große Koalitionen und insbesondere deren Exekutive lähmen die demokratische Auseinandersetzung. Zudem hoffe ich, dass sich die Menschen in den unteren Einkommensgruppen stärker an der Wahl beteiligen. Was soll in Deutschland anders werden? Worauf hoffen Sie? Hengsbach: Dass die Richtlinienkompetenz einer Kanzlerin/eines Kanzlers nicht wieder – wie in den vergangenen Jahren – in den Koalitionskompromissen verdampft. Die politische Gestaltung wurde zunehmend auf die Ressortminister – Schäuble, de Maizière, Dobrindt, Hendricks und von der Leyen – abgewälzt, die Souveränität der Parlamente durch die Exekutive und die Verwaltung verdrängt. Wem geben Sie Ihre Stimme? Hengsbach: Meine Stimme gebe ich jenen Kandidaten, die gewährleisten, dass eine Mehrheit links vom liberal-konservativen Lager regierungsfähig wird. Elisa Klapheck: »Die AfD kleinhalten« Publik.Forum.de: Wie wichtig nehmen Sie die Bundestagswahl? Elisa Klapheck: Sehr wichtig. Es geht für mich vor allem um zwei Dinge: den Einfluss der AfD kleinzuhalten und die Unterstützung einer Europa-orientierten Politik. Um Thomas Mann zu zitieren, bekenne ich mich »nicht zu einem deutschen Europa, sondern zu einem europäischen Deutschland«. Was soll in Deutschland anders werden? Worauf hoffen Sie? Anzeige Der Himmel - Sehnsucht, Glück und Weite Seit Menschengedenken war der Himmel vor allem eines: der Sitz der Götter. Diese Naivität gibt es nicht mehr. Dennoch fasziniert uns der Himmel immer noch. /mehr Klapheck: Ich wünsche mir verstärkte Debatten über das Thema Religion und Demokratie. Außerdem meine ich, dass der technische Wandel in der Arbeitswelt politisch und gesellschaftlich sehr ernst genommen werden muss. Wem geben Sie Ihre Stimme? Klapheck: Ich bin Mitglied der SPD und aktiv im Arbeitskreis jüdischer Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Mehr brauche ich nicht zu sagen. Franz Alt: »Ich hoffe auf Schwarz-Grün« Publik-Forum.de: Herr Alt, wie wichtig nehmen Sie die Bundestagswahl? Franz Alt: Wahlen sind der Nährboden jeder Demokratie. Nach einer großen Koalition sind diese Bundestagswahlen besonders wichtig. Was soll in Deutschland anders werden? Worauf hoffen Sie? Alt: Die nächste Bundesregierung – ich hoffe auf Schwarz-Grün – muss Klimaschutz und Energiewende ernster nehmen als die letzte. Die Klimafrage ist die Überlebensfrage der Menschheit. Zur solaren Energiewende gehört die ökologische Verkehrswende und eine nachhaltige Bauwende. Wem geben Sie Ihre Stimme? Alt: Den Grünen – ohne sie in der Regierung erfüllen sich meine Hoffnungen nicht.