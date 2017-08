Vorwärts, Europa!

Ulrike Guérot, Politikwissenschaftlerin, Autorin, Professorin, empfängt in ihrer Altbauwohnung in Berlin. An den Wänden hängen Kunstwerke, eine große Bücherwand ziert das Wohnzimmer, daneben bunte Sitzsäcke. Das Handy noch am Ohr, bittet sie herein, setzt Kaffee auf – typisch italienisch im Mokkakännchen –, schreibt noch eine E-Mail.

Das Energiebündel mit den rotbraunen Locken ist eine Vordenkerin für Europa. Jeden Monat erhält sie rund neunzig Veranstaltungsanfragen, reist quer über den Kontinent, um die Menschen von ihrer Idee einer Europäischen Republik zu begeistern. Außerdem lehrt sie an der Donau-Universität Krems.