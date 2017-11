Selbst ist das Dorf

Deutschlands Dörfer schrumpfen, manche veröden – und ein Ende ist nicht absehbar. Doch Widerstand ist möglich. Dort, wo es Macher gibt, die dem vermeintlich Unausweichlichen trotzen

In Hagens Imbiss kostet der Kaffee gewiss nur halb so viel wie im fünfzig Kilometer entfernten Erfurt. Allerdings schließt der Imbiss – eine umgebaute Tankstelle mit ein paar Tischen davor – schon um 15.30 Uhr. Danach gibt es in Rottenbach, einer 550-Seelen-Gemeinde im Thüringer Schwarzatal, keine andere Gaststätte mehr. Es gibt dort auch keinen Lebensmittelladen und keine Grundschule. »Wir sind doch hier am A… der Welt, was wollen Sie in so einem Ort schon abends machen«, findet der Imbiss-Wirt. Ihn ärgert, dass vor zwei Jahren auch noch das Freibad dichtgemacht hat – »nur weil 20 000 Euro fehlten«. Da brauche man sich nicht zu wundern, wenn