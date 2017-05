Kampf gegen die fossile Industrie

Die Klimakrise gerät über die politischen Debatten, die Populisten der Welt derzeit bescheren, zunehmend aus dem Blick. Ab dem 5. Mai will die Divestment -Bewegung eine Woche lang auf diese globale Bedrohung mit Aktionen auf allen Kontinenten aufmerksam machen. Sie fordert dazu auf, der fossilen Industrie das Geld zu entziehen

Der Klimawandel ist aus der politischen Debatte verdrängt, aus der Welt ist er hingegen nicht. Der CO2-Gehalt in der Luft steigt weiter an. Mit über 400 Parts per Million ist er so hoch wie noch nie, seitdem Menschen auf der Erde leben. Damit verbunden ist der Anstieg der Temperaturen. 2016 war das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen, und zum dritten Mal in Folge wurde der bisherige Jahresrekord wieder gebrochen. Weltweit hat sich die Erde gegenüber der vorindustriellen Zeit bereits um 1,3 Grad erwärmt. Laut dem Klimavertrag von Paris soll die Erwärmung bei deutlich unter zwei Grad bleiben. Diesem Wert kommt die Welt bereits gefährlich nahe.

Rekord bei Erneuerbaren Energien

Die Wetterextreme nehmen schon jetzt dramatische Ausmaße an: Überflutungen in Südamerika, Dürre in Afrika und ein extremes Korallensterben am Great Barrier Reaf gab es 2016. Zum Teil geht das auf das Konto des Klimaphänomens El Nino, aber nicht nur. Auch nach dessen Abklingen blieb die Erde zu heiß. Zum Jahresende war es in der Arktis kurzzeitig rund zwanzig Grad zu warm.

Zwar nimmt auch der Ausbau der Erneuerbaren Energien in Rekordumfang zu. Laut der Internationalen Agentur für erneuerbare Energien in Abu Dhabi wurden 2016 Kraftwerke mit einer Leistung von 160 Gigawatt installiert, die Kapazitäten der Erneuerbaren Energien erreichen inzwischen insgesamt 2000 Gigawatt. Weltweit würden dennoch jedoch erst weniger als fünf Prozent des Energiebedarfs durch sie gedeckt.

Die Zeit wird knapp

Die Zeit wird also knapp, um die fossilen Energien zu ersetzen. Denn wenn das Ziel einer Erderwärmung von unter zwei Grad nicht überschritten werden soll, dürften insgesamt nur noch etwa 940 Gigatonnen CO2 in die Atmosphäre gepustet werden. Das Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change in Berlin zeigt auf seiner CO2-Uhr, wann das erreicht sein könnte: In rund 18 Jahren. Manche gehen noch von einem viel kürzeren Zeitraum aus. Als gäbe es nichts zu verlieren, investieren dennoch Banken und Staaten weiterhin Milliarden in den fossilen Bereich.

Die sieben führenden Industriestaaten haben laut einer Studie allein die Kohleindustrie zwischen 2007 und 2015 mit mehr als 42 Milliarden US-Dollar gefördert. Japan stellte 21 Milliarden Dollar zur Verfügung. Deutschland den Angaben zufolge neun Milliarden Euro.

Die fossile Industrie ist trotz der Erderwärmung nicht gewillt, auf ihr bisher so einträgliches Geschäft zu verzichten und den erneuerbaren Energien kampflos das Feld zu überlassen. »Das fossile Imperium schlägt zurück«, meint die Energieökonomin Claudia Kemfert. So hat sie ihr neuestes Buch genannt. Sie hält darin der deutschen Regierung vor, im Interesse der Industrie die Energiewende auszubremsen. Die Lobbyisten der fossilen Industrie wissen, wie sie sich bei der Politik Gehör verschaffen. Die taz berichtet, dass die Chefs der Energieriesen RWE, Eon, Vattenfall und EnBW »im Wochenrhythmus« im Kanzleramt und im Bundeswirtschaftsministerium ein- und ausgingen, als Braunkohlekraftwerke mit einer Klimaabgabe belastet werden sollten. Die Konzernchefs hatten mit ihrem Protest gegen die Pläne schließlich Erfolg. Sie wendeten die Abgabe ab und erhalten nun stattdessen Prämien für die Stilllegung von Kraftwerken.

Evangelische Kirche von Hessen-Nassau schichtet Geld um

Dabei warnen inzwischen sogar Finanzfachleute vor Investitionen in die fossilen Energieträger. Mark Carney, Chef der Bank of England, sagte im September 2015, dass ein Großteil der Reserven, in deren Erschließung oftmals bereits Milliarden geflossen sind, »stranded assets« (verlorenes Vermögen) seien. Was ist, wenn diese Kohlenstoffblase platzt? Der Wert der derzeit ausgewiesenen Vorkommen von fossilen Brennstoffen – die größtenteils im Boden bleiben müssten, um das Erdklima nicht dramatisch zu gefährden – wird auf rund 16 Billionen Euro geschätzt.

Das weltweite Netzwerk 350.org macht mit einer weltweiten Aktionswoche ab dem 5. Mai auf diese brisante Situation aufmerksam. Und es fordert Kirchen, Universitäten, Städte, Fonds, Versicherungen und alle, die Geld investieren, auf, es nicht mehr der fossilen Industrie zu geben und bereits investiertes Geld von dort abzuziehen.

Bis zum 13. Mai sind Aktionstage geplant, um für »Divestment« zu werben. Der Begriff Divestment bezeichnet den Abzug des Kapitals aus der fossilen Wirtschaft. Die Organisation 350.org wurde 2012 in den USA gegründet. Inzwischen ist sie auf sechs Kontinenten vertreten.

Mehr als fünf Billionen Dollar seien seither neu investiert worden, erklärt die Organisation auf ihrer Webseite. Über 700 Einrichtungen hätten sich dem Gedanken verschrieben, das Geld in Zukunftstechnologien zu investieren. In Deutschland sind darunter die Städte Münster und Stuttgart. Berlin will als erstes Bundesland seine Versorgungsrücklagen für Beamtenpensionen in Höhe von 823 Millionen Euro umschichten. Auch die Allianz-Versicherung und die Evangelische Kirche von Hessen und Nassau, als erste Kirche in Deutschland, beteiligen sich an »fossilfree«.

Im Mai 2015 beschloss das norwegische Parlament, dass der 800 Millionen Euro schwere norwegische Pensionsfonds – der größte Staatsfonds der Welt – nicht mehr in Unternehmen investieren darf, die einen bestimmten Anteil ihres Umsatzes auf klimaschädliche Kohle stützen. Oslo, die Hauptstadt des Erdöllandes Norwegen, hat zudem als erste Hauptstadt der Welt jede Kapitalanlage in fossile Brennstoffe ausgeschlossen. In den USA haben vierzig Städte, darunter San Francisco und Seattle, angekündigt, ihr Geld aus Öl- und Kohleunternehmen abzuziehen.

Großdemonstration in München

In Deutschland werden sich an den Aktionstagen mehr als 25 lokale fossilfree-Gruppen beteiligen. Die größte Veranstaltung wird voraussichtlich in München sein, eine Demonstration in der Innenstadt mit mehreren Tausend Teilnehmern. Europaweit sind über einhundert Aktionen geplant.

Die Amerikaner haben bereits am vergangenen Wochenende ein eindeutiges Zeichen gegen die fossile Industrie in die Welt gesendet. Zum »People’s Climate March« in Washington kamen über 200 000 Menschen. Im ganzen Land gab es ähnliche Protestkundgebungen. US-Präsident Donald Trump, der voll auf die fossile Industrie setzt, sieht sich einer wachsenden Protestbewegung gegenüber. Doch auch in Europa hat die fossile Industrie noch längst nicht aufgegeben. Vielleicht schwappt der Protest ja über den Atlantik.