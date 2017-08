Inklusion: So herrlich normal

Obwohl Paul schwerstbehindert ist, macht er bald Abitur. Seit der ersten Klasse besucht er eine ganz normale Schule – in Italien. Inklusion ist dort seit Langem üblich. In Deutschland, wo er die ersten sechs Jahre lebte, war er für die Förderschule vorgesehen

Es gibt viele Gründe, nach Italien zu gehen: das Wetter, guter Wein, eine reiche Kultur. Aber auch die Möglichkeit, als schwerbehinderter Schüler einen normalen Bildungsweg bis zum Abitur zu beschreiten. Integration und Inklusion – ein Zauberwort, mit dem sich Deutschland in den Kinderschuhen befindet und darüber hinaus schwertut – sind in Italien seit Jahrzehnten Normalität, Sonderschulen existieren nicht oder in höchst eingeschränktem Maße.

Unser Sohn Paul ist körperlich schwerstbehindert – und er hat gerade die elfte Klasse eines ganz durchschnittlichen italienischen Gymnasiums beendet. Eine schulische Ausbildung, wie er sie hier genießt, wär