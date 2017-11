Europa: Mehr Waffen, mehr Frieden?

Braucht Europa eine Verteidigungsunion? »Ja«, haben 23 EU-Staaten diese Woche entschieden und eine Erklärung unterschrieben, in der sie sich zur Zusammenarbeit in Sicherheits- und Verteidigungsfragen verpflichten. Doch das Boot der Gemeinschaft steuert in die falsche Richtung, meint Bettina Röder. Ein Kommentar

Ein Europa, eine Verteidigungsunion: 23 EU-Staaten haben sich dafür entschieden. Dieses Mehr an Europa bedeutet aber nicht unbedingt mehr Frieden, sagt Bettina Röder. (Foto: European Union 2017 )