Eine andere Pflege ist möglich

Ein Hund auf Station, Rührei zum Frühstück und bei schönem Wetter Abendessen im Garten. Ein Heim in Lindau trotzt dem Pflegenotstand und zeigt: Es gibt eine Pflege jenseits von Dauerstress und Rendite

Luise Kohler spricht nicht mehr. Laufen kann sie auch nicht mehr. Seit sieben Jahren lebt die 95-Jährige im Maria-Martha-Stift, einem Altenpflegeheim in Trägerschaft der Diakonie in Lindau am Bodensee. Weil sie morgens nur schwer wach wird, geht Altenpflegerin Marion Müller als Letztes zu ihr, wenn die anderen 16 Seniorinnen und Senioren der Station schon beim Frühstück im Gemeinschaftsraum sitzen.

»Frau Kohler, guten Morgen!« Altenpflegerin Marion Müller nimmt ihre Hand, beugt sich über sie und sucht ihren Blick. Doch die Augen bleiben geschlossen. »Frau Kohler. Aufwachen!« Marion Müller w