Die Tücken des fairen Handels

In Deutschland verzeichnet Fair Trade Rekordumsätze. Der Absatz der fair gehandelten Produkte helfe Bauern, selbstbestimmt ihre Zukunft zu gestalten, verspricht die Organisation Transfair. Dennoch wächst im Süden der Welt die Kritik an dem Modell. Die Titelgeschichte in der neuen Publik-Forum-Ausgabe