»Das Paradies, das dauert ein bisschen«

Seit zweieinhalb Jahren regiert Rot-Rot-Grün unter Bodo Ramelow in Thüringen. Ist das Bündnis eine Blaupause für Berlin?

Der Kormoran, ein schwarz gefiederter Vogel, steht unter Naturschutz. Einerseits. Andererseits frisst er am liebsten Fische – zum Verdruss von Anglern und Fischern. Der Kormoran markiert eines der Spannungsfelder der rot-rot-grünen Koalition in Thüringen. »Es kracht manchmal an Stellen, an denen man es nicht erwartet«, erzählt Astrid Rothe-Beinlich, die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen. Soll man einige Kormorane zum Abschuss freigeben? Warum nicht, meinten SPD und Linke. Auf keinen Fall, hielten die Grünen dagegen.

Seit zweieinhalb Jahren regieren Linkspartei, SPD und Grüne in Thüringen. Die bis dahin ers