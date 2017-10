Cyberwar: Stell dir vor, es ist Krieg

Schau dich um, siehst du hier Maschinengewehre?« Das Besprechungszimmer in Anton Aspers Werbeagentur ist riesig, die Decken vier, vielleicht fünf Meter hoch. Kunst hängt an den Betonwänden. Am Ende des Raumes sieht man hinter Glasscheiben eine Handvoll modisch gekleideter Menschen, die auf Apple-Computern an Präsentationen basteln. Aspers Büro befindet sich irgendwo in Estland. Der Ort muss geheim bleiben. Genauso wie Aspers echter Name. Keiner seiner Angestellten ahnt, was er neben seiner Tätigkeit als Werber macht: »Das ist eine Schlacht. Aber ich brauche keine Gewehre. Ich kämpfe hiermit.« Er tippt auf sein MacBook