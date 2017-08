Alles wieder im Fluss

Es ist das größte Renaturierungsprojekt in Europa: An der Unteren Havel in Brandenburg und Sachsen-Anhalt sollen der Fluss und seine einzigartige Landschaft wieder leben. Eindrücke von einer Bootsfahrt

Südlich von Havelberg: Am Fluss wächst wieder Schilf. (Foto: Hans-Jürgen Röder)