Ja sagen

... zu dem was das Leben fordert

Der Inhalt:

Es sind nur zwei Buchstaben, aber in dem Wörtchen Ja steckt eine ganze Lebensphilosophie. In heiteren Stunden kommt dieses Ja zu uns selbst leicht über die Lippen. Schickt das Leben jedoch Niederlagen, Schmerzen, Krankheit und Tod, stellt sich die Frage: Können wir auch dann Ja sagen zu dem, was uns abverlangt wird? Dabei geht es nicht darum, zu allem »Ja und Amen« zu sagen. Es gibt Situationen, die ein leidenschaftliches Nein verlangen, das uns den Mut gibt, wieder zu einem klaren Ja zu uns selbst zu finden. Dieses EXTRA haben wir darum einem kleinen Wort gewidmet, an dem sich so vieles entscheidet. Glücklich ist, wer diese zwei Buchstaben, dieses JA, über sein Leben schreiben kann.Die Autoren und ihre Beiträge:Andreas WinkelIch bin nicht bereit, die Grenzen zu eng zu ziehen, denn es geht weit mehr, als die meisten Menschen für möglich haltenChristoph QuarchDas große »Ja« der Philosophen - und was sie an den Sinn des Lebens glauben lässtBeate WeingardtWeil wir uns nur geborgen fühlen in Armen, die uns auch dann festhalten, wenn uns die Kraft verlässtLukas NiederbergerEs lohnt, sich zu fragen, welcher Satz eines Tages in der eigenen Todesanzeige stehen sollteChristoph QuarchNicht alle, die Zweifel am Fortschritt hegen, sind deshalb PessimistenFulbert SteffenskyGott sagt Nein zu den Zuständen der unbekehrten WeltAndreas KnufVeränderung kann dann geschehen, wenn wir uns unserem Schmerz und unserer Angst stellenDoris WeberEure Rede sei ja, ja oder nein, nein! Über die Abgründe der GleichgültigkeitMathias JungOder: Das Ja zum Ich braucht MutJoachim FrankKönnte nicht die Erinnerung an millionenfach erlittenes Leid durch Flucht und Vertreibung eine ganz eigene Empathie mit Flüchtlingen heute hervorbringen?Joachim HartmannDer innere Klang des Wortes »Ja«. Ein Gespräch mit der Kontemplationslehrerin Annette Clara UnkelhäußerJürgen StryjakWollte Gott es tatsächlich, dass der Schaden in unserer Wohnung in Kairo in kurzer Zeit behoben wird?Petra KunzeEin lebenslanger Lernprozess für mehr Selbstbewusstsein und Freiheit