Warum ich (nicht) bete

Was verbindet Bodo Ramelow mit Ursula von der Leyen und Winfried Kretschmann? Sie beten. Und sie sind bereit, darüber öffentlich zu sprechen. In unserem neuen Dossier gehen wir der Frage nach, was »Beten« eigentlich ist. Kann man heute noch Zugänge dazu finden? Wenn ja, wie?



Dieses Publik-Forum Dossier erscheint am 16.12.2016 mit der Publik-Forum Ausgabe 24/2016