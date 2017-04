Über das Ziel hinaus

Mit dem Fahrrad von Frankfurt nach Teheran: Christoph Borgans und Katharina Müller-Güldemeister haben diesen Traum tatsächlich wahrgemacht. Achttausend Kilometer und zehn Monate mit dem Rad – wie hat diese Reise sie verändert?

Unsere Radreise ist zu Ende. An Weihnachten sind wir in Teheran angekommen. Und im Februar haben wir den Iran wieder verlassen. Wir waren zehn Monate unterwegs – etwa fünf Monate länger, als wir es uns bei der Abreise in Frankfurt ausgerechnet hatten. Denn durch Katharinas Krankheit in den ersten Wochen war unser Zeitplan rasch überholt. Wir konnten es nicht mehr schaffen, vor dem Sommer durch die Türkei zu kommen.

Und das war ein Glück! Nun gab es keinen Zeitdruck mehr. Kein »Man sollte, man müsste ...« Wir fuhren und blieben, wo wir wollten. So verbummelten wir den Sommer auf dem Balkan, fanden Freunde im kroatischen Osijek, verliebten uns in