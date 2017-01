Macht uns das Internet schlechter?

»Ja!«, sagt der Journalist Tim Schleider. »Die sozialen Medien versprechen schnellere Information und mehr Demokratie. Doch sie befördern Hetze, Verleumdung und Überwachung.« Mit diesem Text starten wir #PFDebatte2017, eine Pro-und-Contra-Reihe zu großen Fragen der Zukunft. Uns interessiert Ihre Meinung! Schreiben Sie uns!

Wer möchte schon gerne ein Kaiser Wilhelm sein? »Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung«, soll der letzte deutsche Monarch geurteilt haben. Im Rückblick unvorstellbar: Da sprach jemand, der die Zeichen der Zeit offenbar gründlich falsch deutete. Und der aus seiner persönlichen Vorliebe für rassige Gäule und herrschaftliche Ausfahrten die Bedeutung neuer Technik völlig falsch einschätzte. Kaiser Wilhelms absurdes Fehlurteil wird immer gerne zitiert, wenn es darum geht, sich über Internetkritiker – und angebliche Kulturpessimisten – lustig zu machen.

Nein, wir wollen, was das Internet und die Rundum-Digitalisierung unseres Lebens angeht, lieber Realisten sein. Seit rund zwanzig Jahren dringt das Netz Schritt für Schritt in unseren Alltag vor. Und es wäre zweifellos dumm, seine vielen Vorteile und Erleichterungen nicht zu nutzen.

Es ist viel praktischer, wichtige Informationen per E-Mail auszutauschen als auf die rasche Beförderung eines Briefes durch die Post zu hoffen. Es ist viel leichter, in einer fremden Stadt das gebuchte Hotel mit dem Ortungsdienst auf dem Smartphone anzusteuern als in Stadtplänen zu blättern. Es geht viel schneller, tagsüber die Nachrichten auf den Neuigkeiten-Seiten im Netz zu lesen als auf die Tageszeitung im Briefkasten am nächsten Morgen zu warten. All diese digitalen Angebote erleichtern unser Leben. Also nutzen wir sie. Sie schaffen einen neuen Standard, hinter den es kein Zurück mehr gibt.

Die Substanz unseres Zusammenlebens ist betroffen

Aber all diese Neuerungen haben auch eine Kehrseite. Der Fortschritt verursacht Kosten, und diese Kosten steigen zusehends. Das Netz bietet keineswegs nur Fakten, Aufklärung und Nutzwert, sondern ebenso Fälschung, Lüge und Betrug. Es verbindet die Menschen zwar zu sozialen Interessengruppen und fördert ihren Austausch, es erleichtert andererseits aber auch Radikalen die subversive Organisation und produziert Verleumdung, Hetze, Terror und Krieg. 1989 waren wir erschrocken, als die Spitzelmethoden der DDR-Staatssicherheit entlarvt wurden. Verglichen mit den Überwachungsmöglichkeiten heute in unserem durchdigitalisierten Leben war das Kinderkram.

Schaudernd sehen wir in alten Filmen, wie die Nationalsozialisten einst mit allen Mitteln damaliger Propaganda die Deutschen in die Raserei trieben. Verglichen aber mit jenen Instrumenten der Manipulation und Zersetzung, die den Autokraten und Tyrannen heutzutage durch das Netz zur Verfügung stehen, war das Steinzeit.

Sind diese Gefahren und Schäden vielleicht nur die üblichen Eingewöhnungsschwierigkeiten beim Ausprobieren neuer Werkzeuge? Verhält es sich wie beim Auto, das man als Ding ja auch nicht dafür verantwortlich macht, wenn der Fahrer so schlecht geschult oder unaufmerksam ist, dass es ein Kind überfährt?

Keine Frage, natürlich hat das, was Digitalisierung und Internet in Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft negativ verändern, mit jenen zu tun, die im Netz operieren, also mit uns allen. Aber die Veränderungen betreffen eben inzwischen die Substanz unseres Zusammenlebens.

In weiten Netz-Kreisen hat sich inzwischen eine Vorstellung von Wahrheit und Realität entwickelt, die nichts mehr zu tun hat mit den Begriffen von verbindlichem, nachprüfbarem Wissen in der Tradition der Aufklärung und einer offenen Gesellschaft. Verschwörungstheorien jedweder Art werden im Netz mit frei erfundenen Behauptungen belegt und motivieren Haltungen und Aggressionen in der Öffentlichkeit, keineswegs nur von einzelnen Verwirrten, sondern ganzen Gruppen.

Menschen, die sich in ihrem Verhalten in der Öffentlichkeit noch durch soziale Normen gezügelt fühlen, werden im Schutz der Netz-Anonymität zu Lügnern, Verleumdern, Hetzern. Und als viel mächtiger als alle Behörden und Geheimdienste dieser Welt, über deren Aktivitäten sich die Öffentlichkeit gern erregt und die zum Gegenstand parlamentarischer Untersuchungsausschüsse werden, entpuppt sich der Einfluss der globalen Netzkonzerne. Viele Menschen haben keine Vorstellung, wie weit ihr Alltag, ihr Denken, ihre Interessen inzwischen von den Google-, Apple- und Facebook-Algorithmen geprägt werden.

Die Hoffnung auf wahre Demokratie war naiv

Kaum einer von uns könnte einen solchen Algorithmus verstehen. Uns aber versteht der Algorithmus jeden Tag ein wenig besser. Denn das ist das Ziel von Google, Apple, Facebook und Co.: nicht etwa, wie gern behauptet, unser Leben oder gar unsere Gesellschaft zu verbessern, sondern mittels immer besseren Verstehens aller Teile dieser Gesellschaft weiteren Absatz zu generieren.

Das vor wenigen Jahren durch die deutsche Politik irrlichternde Phänomen der Piratenpartei stand für das Programm und die feste Erwartung, erst die umfassende Digitalisierung der Gesellschaft ermögliche Offenheit, Teilhabe aller und wahre Demokratie. Netzpioniere wie Sascha Lobo, Peter Glaser oder die Kombattanten der Berliner Konferenz Re:publica sagten voraus, die Intelligenz und Weisheit des Schwarms breche endgültig die Macht autoritärer, restriktiver Wahrheitsverwaltung durch Parteien, Behörden, Wissenschaftler oder Journalisten. In der Rückschau wirken all diese Prophezeiungen heillos naiv.

An die Stelle der netzoptimistischen Piraten sind auf der politischen Bühne – auch dank des Netzes! – längst ganz andere aktiv und einflussreich. Sie heißen AfD, »Identitäre Bewegung« oder »Reichsbürger«. Und inzwischen beschweren sich auch die Apologeten von einst in ihren Blogs über Shit-storms und Hassmails, über Fake-News und Trolle, über Hackerangriffe und das Ende aller Netiquette.

Die Rede ist bei alledem eben nicht von tragischen, aber noch zählbaren Unfallopfern des Straßenverkehrs, sondern von Entwicklungen, welche die Basis der modernen, offenen, diversifizierten Gesellschaft angreifen. Und dabei haben wir noch nicht einmal betrachtet, was ein durchdigitalisierter Alltag für jeden Einzelnen bedeutet – zum Beispiel der Dauerbeschuss durch Information, die neuen sozialen Normen der permanenten Netzbereitschaft oder das radikale Zurschaustellen alles Privaten.

Wann entstehen Gegentrends?

Es muss endlich die Rede sein von der Schutzlosigkeit verschiedener Minderheiten, aber auch junger und sehr junger Menschen vor persönlichen Beleidigungen, Ausbeutung, quälendem sozialem Druck. Weiter muss die Rede sein davon, wie sich bei einer großen Zahl von Menschen die wachsende soziale Vernetzung im Digitalen auf der einen Seite spiegelt in wachsender sozialer Verwahrlosung im Realen auf der anderen. Und last, but not least sollte wohl auch noch in den Blick kommen, wie angreifbar der zusehends digital gesteuerte Alltag einer ganzen Gesellschaft wird, und zwar nicht nur durch heimtückische Cyberviren, sondern schlicht durch einen simplen Stromausfall. Nichts ist leichter und schlimmer zu verletzen als die tief vernetzte Existenz.

Nein, keine Kaiser-Wilhelm-Sprüche. Aber dass die Gefahren der Digital World mit Hinweis auf angebliche Fortschrittsfeindlichkeit zu wenig kritisch diskutiert werden, in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, aber auch in der Psychologie, der Pädagogik, der Philosophie und schlicht der Kriminalistik, ist offenkundig. Es geht nicht um den einen oder anderen individuellen Missgriff. Es geht um die Dynamik des Systems und wie wir seiner wieder Herr werden können.

Man kann vermuten und hoffen, dass es bald so etwas wie Gegentrends geben wird. Zumindest in einer gut ausgebildeten, kritischen Schicht wird es wohl bald wieder Usus werden, Schutzräume des Nichtdigitalen zu definieren, für sich und für seine soziale Umgebung. Es wird zum guten Ton gehören, Online und Offline wieder stärker voneinander zu trennen. Und wahrscheinlich wird es ebenso, wie man in der Wahl der Kleidung, des Essens und der Kulturvorlieben den persönlichen guten Geschmack demonstrieren will, auch zum guten Stil gehören, sich nur aus seriösen Quellen zu informieren und nicht jedes Detail aus seinem Privatleben irgendwo zu posten.

Dieser Teil der Gesellschaft wird dann vielleicht auch darum kämpfen, dass politische Prozesse nur dann demokratisch sein können, wenn sie konsequent analog stattfinden – im Wettbewerb der Ideen und Vorschläge, im Austausch und im Entscheiden von Angesicht zu Angesicht, nicht von Fake-Nickname zu Fake-Nickname.

Ob sich dieser Teil der Gesellschaft schließlich auch durchsetzen kann, ob er auf Dauer noch die Mehrheit in der Gesellschaft stellt, ist aber offen. Die Netz-Waffen der Zerstörer von Demokratie, Rechtsstaat und Diversität sind stark.

