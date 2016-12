Kretschmann: »Ich bin ein Zweifler«

Glaube und Naturwissenschaft gehen schwer zusammen, findet Winfried Kretschmann – und sucht trotzdem weiter nach Gott. Ein Gespräch mit dem grünen Ministerpräsidenten über die Macht von Daimler, den Stuhl für seinen Enkel und das Christliche im säkularen Gewand

Publik-Forum: Herr Kretschmann, stimmt es, dass Sie mal Priester werden wollten?

Winfried Kretschmann: Ja. Stimmt. Das war in meiner Kindheit. Dann kam ich in ein katholisches Internat. Dort hat es sich dann verflüchtigt.

Wodurch?

Kretschmann: Na, das war ja die vorkonziliare Kirche, und in katholischen Internaten ging es damals so zu, wie man es nun allenthalben weiß ... Ich will das nicht weiter vertiefen. Danach bin ich aus der Kirche ausgetreten.

Dennoch gelten Sie heute als bekennender Katholik.