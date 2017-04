Katharina Finke: Leben aus zwei Koffern

Katharina Finke, 31 Jahre alt, hat seit fünf Jahren keine Wohnung und kaum Besitz. Sie reist um die Welt, arbeitet stets woanders. Wie fühlt sich das an, als Minimalistin zu leben? Ein Gespräch übers Loslassen und Festhalten

Publik-Forum: Frau Finke, Sie haben keine eigene Wohnung und führen seit fünf Jahren ein Leben aus dem Koffer. Wie kam es dazu?

Katharina Finke: Als ich 2012 bei Freunden in Lissabon war, blinkte auf meinem Laptop eine E-Mail meines Exfreunds auf. Er fragte, was wir mit unserer gemeinsamen Wohnung in Hamburg machen sollten. Auflösen oder die Sachen einlagern? Da habe ich mich fürs Auflösen entschieden. Denn als ich da so in Lissabon saß, habe ich gemerkt: Eigentlich brauche ich gar nicht mehr als das, was ich gerade dabeihabe. Und ich hatte immer schon Hummeln im Hintern, wollte reisen. So habe ich fas